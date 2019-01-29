ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وكارديف سيتي (صورة)

سجل النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هدفًا ثمينًا لفريقه آرسنال في شباك كارديف سيتي، خلال المباراة الجارية حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن أوباميانغ أصبح أكثر لاعب في البريميرليغ بالموسم الحالي، يتمكن من التسجيل أمام الفرق الصاعدة، بعد أن أحرز 5 أهداف.

وارتفع رصيد أوباميانغ إلى 15 هدفًا، خلف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، متصدر ترتيب الهدافين، بـ16 هدفًا، والذي يستعد لمواجهة ليستر سيتي، غدًا الأربعاء، على ملعب آنفيلد.

وجاء ثالثًا نجم توتنهام، هاري كين، والذي يعاني من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.