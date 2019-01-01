ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين يتساوى مع أوباميانغ ويتخطيان محمد صلاح (صورة)

سجل الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الرابع لآرسنال في شباك فولهام، ضمن اللقاء المقام بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.

كما أضاف هاري كين، مهاجم توتنهام الهدف الأول لفريقه في شباك كارديف سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، في نفس الجولة.

ووصل أوباميانغ وهاري كين إلى الهدف رقم 14 له في بطولة الدوري، ليتخطى الثنائي رقم محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي سجل 13 هدفًا.

يذكر أن أوباميانغ ينافس محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، على جائزة لاعب العام في قارة أفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 4-1، ليرتفع رصيد الغانرز إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، أما نظيره فولهام فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.