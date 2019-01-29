سولسكاير قبل مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي: الألقاب أهم من التواجد في المربع الذهبي

أكد أولي غونار سولسكاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أنه لن يكون سعيدًا بإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرغب أيضًا في الفوز بلقبين في الكأس المحلية ودوري الأبطال في النصف الثاني من الموسم.

وفاز يونايتد صاحب المركز السادس بكل مبارياته الست في الدوري منذ تعيين سولشار خلفا لجوزيه مورينيو، ليقلص الفارق مع تشيلسي الرابع من 11 إلى ثلاث نقاط بينما لا يزال النادي ينافس في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وقال سولسكاير قبل مواجهة مانشستر أمام بيرنلي اليوم الثلاثاء: “الهدف دائمًا لمانشستر يونايتد الفوز بالدوري.

وتابع خلال مؤتمره الصحفي: “لا يمكننا تحقيق ذلك هذا العام لكن يجب أن نستعيد روح التحدي. أمامنا دوري الأبطال وكأس الاتحاد. لا تجب المنافسة فقط على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل”.

وكان آخر لقب حققه يونايتد في الدوري الأوروبي 2017، لكنه لم يفز بالدوري الممتاز منذ آخر مواسم المدرب السابق أليكس فيرجسون مع الفريق في 2012-2013.

ورغم أن سولسكاير أقر بأن المنافسة على لقب الدوري بات هدفًا بعيد المنال هذا الموسم فإنه يحث فريقه على اللحاق بتوتنهام هوتسبير الذي يتفوق عليه بسبع نقاط قي المركز الثالث.

وأضاف المدرب النرويجي: “نحتل المركز السادس حاليًا ونبتعد قليلاً عن فرق المقدمة. نسعى للمنافسة على المركز الثالث حاليًا، الأمر يتعلق بتأهيل أنفسنا للموسم المقبل من أجل الاستعداد لخطوات أخرى”.

وسيلعب يونايتد مع تشيلسي حامل لقب كأس الاتحاد في الدور الخامس في 16 فبراير/ شباط بعد أربعة أيام من مواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.