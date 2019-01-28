مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. شون دايك يتمسك بأمل الفوز على سولسكيار

أشاد شون دايك مدرب بيرنلي بالتأثير الذي أحدثه أولي جونار سولسكيار في مانشستر يونايتد، ويتوقع اختبارًا صعبًا في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الثلاثاء، أمام منافسه الذي يلعب بحرية وثقة.

وانتصر سولسكيار في أول 8 مباريات تولى خلالها تدريب الفريق مؤقتًا، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي، حيث أصبح يونايتد أكثر خطورة في الهجوم بقيادة المدرب النرويجي الذي بات مقنعًا لتولي المسؤولية بشكل دائم.

وقال دايك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “بالنظر للأمور من بعيد يبدو أنه (سولسكيار) حاول تهدئة وضع الفريق قليلًا ومنح لاعبيه الحرية.

“عادت بعض الطاقة على ما يبدو للاعبين، أعتقد أن هذه مهارة في حد ذاتها، وهو ما يبدو أنه فعله، لقد منح اللاعبين شعورًا مختلفًا بطريقته الخاصة”.

“وردّ اللاعبون على ذلك بتقديم أداء جيد، بدا أن التألق ليس بسبب تغييرات خططية هائلة”.

ومع ذلك يعتقد دايك أن فريقه يمكن أن يؤثر على السجل المثالي لسولسكيار بالنظر إلى تحسن أداء بيرنلي.

وبعد بداية متعثرة جعلت بيرنلي يحوم حول منطقة الهبوط، ويعاني للتأقلم مع متطلبات المشاركة في الدوري الأوروبي، بدأ الاستقرار يعم الفريق الذي يحتل المركز 16، ولم يخسر في آخر 4 مباريات في الدوري.

وأضاف دايك “يجب أن نصفي أذهاننا، اللاعبون يدركون أن مانشستر يونايتد في قمة تألقه حاليًا، واستفاد الفريق من تغيير المدرب”.

“لكن في المقابل نحن نؤدي بشكل جيد؛ لذلك أعتقد أنه يجب أن نركز على أن المنافس في قمة تألقه”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5.