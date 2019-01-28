أليكس فيرجسون يشرح سبب أفضلية ليونيل ميسي على مارادونا

قال المدرب الإسكتلندي المعتزل أليكس فيرجسون إنه يعتقد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من مواطنه دييغو مارادونا، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إلى جانب البرازيلي بيليه.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإنه كان هناك جدال بين الصحفي الرياضي الكبير هيو مكلفاني (الذي توفي مؤخرًا)، وجرايم سونيس، نجم نادي ليفربول الأسبق، حول من الأفضل بين ميسي ومارادونا.

وأوضحت الصحيفة أن سونيس اختار ميسي، رغم أنه لعب أمام مارادونا أكثر من مرة، أما مكلفاني، فاختار مارادونا.

ودخل فيرجسون في الواجهة وانضم إلى سونيس وقال: “أنا أنضم إلى سونيس في ذلك، مارادونا تاريخه في المستوى العالي كان لعدة سنوات قليلة فقط، ولهذا فليونيل ميسي أفضل”.

وليست هذه المرة الأولى التي يمتدح فيها فيرجسون الأرجنتيني ميسي، رغم أنه درّب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل الأخير إلى ريال مدريد العام 2009، ومنه إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

واعتزل فيرجسون التدريب العام 2013، بعد أن قاد مانشستر يونايتد لـ 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، و5 في كأس الاتحاد الإنجليزي، لقب و4 في كأس إنجلترا، ولقب في السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، و10 في كأس الدرع الإنجليزية.