مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.. أزمة جديدة تضرب خط دفاع الريدز

يصطدم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء بمباراة قوية أمام ليستر سيتي، في طريقه لتعزيز الصدارة أمام فريق حقق أخيرًا نتائج جيدة أمام الكبار حيث هزم مانشستر سيتي وتشيلسي.

ويواجه المدرب الألماني يورغن كلوب مشاكل في دفاع الفريق بعد الشكوك حول مشاركة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي لم يتدرب مع الفريق بشكل كلي بسبب معاناته من المرض.

ويحاول الفريق استعادة مدافعه القوي في اللقاء وينتظر تدريبات الثلاثاء لمعرفة موقفه النهائي من المشاركة.

وسيعود الكرواتي ديان لوفرين للعب بعد غياب بسبب الإصابة، لكن مشاكل كلوب تخص الجهة اليمنى من الدفاع لكون الثنائي ألكسندر أرنولد وجو غوميز مصابًا كما تمت إعارة ناتانييل كلاين لبورثموت.

وشارك سابقًا القائد جيمس ميلنر في مركز المدافع الأيمن لكنه يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وسيكون يورغن كلوب أمام مشكلة تكوين خط دفاعه في حال غياب المدافع الهولندي حيث من المتوقع أن يشارك الكاميروني جويل ماتيب في قلب الدفاع برفقة الكرواتي لوفرين فيما يلعب البرازيلي فابينهو في اليمين.

ويملك الشاب البرتغالي رافائيل كماتشو البالغ من العمر 18 سنة فرصة المشاركة كظهير أيمن لينتقل البرازيلي فابينهو لوسط الميدان الدفاعي.