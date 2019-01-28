قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي. مباراة ثأرية لمانشستر يونايتد مع تشيلسي في دور الـ 16

يواجه مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي سولسكاير تحديًا جديدًا في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما أوقعته القرعة في مواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

ويعتبر اللقاء ثأريًا لمانشستر يونايتد الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام تشيلسي 0/1.

وتعادل الفريقان 2/2 في ذهاب الدوري الإنجليزي، على أن يلعبا مجددًا يوم 27 أبريل.

وجاءت قرعة دور الـ 16 على الشكل التالي:

تشيلسي VS مانشستر يونايتد.

بريستول سيتي VS الفائز من مباراة ولفرهامبتون وشروسيري تاون.

ويمبلدون VS ميلوول.

دونكاستر VS كريستال بالاس.

الفائز من مباراة نيو بورث وميدلزبره VS مانشستر سيتي.

سوانزي سيتي VS الفائز من مباراة بارنت وبرينتفورد.

الفائز من مباراة بورثسموت وكوينز بارك رينجرز VS واتفورد.

الفائز من مباراة برايتون وويست برومتيش ألبيون VS ديربي كاونتي.