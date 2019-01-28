ماذا قال بوكيتينو بعد خسارة توتنهام أمام كريستال بالاس والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، مرارًا وتكرارًا أن أولوياته تنصب على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ولذلك لم تكن الهزيمة 2-صفر بتشكيلة من الصف الثاني أمام كريستال بالاس في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مفاجئة له.

ولا يزال توتنهام يأمل في الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي تكلف مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار) هذا الموسم لكنه لا يرغب في اللعب هناك الموسم المقبل دون مكان بين أندية الصفوة في أوروبا لجذب المشجعين حيث تبلغ سعة الاستاد 62 ألف مقعد.

ويبتعد توتنهام بتسع نقاط عن ليفربول متصدر الدوري قبل مباراة على أرضه، يوم الأربعاء، أمام واتفورد لكن الشيء الأكثر أهمية أنه يتفوق بسبع نقاط على آرسنال الخامس في الصراع على التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وسيواجه أيضًا اختبارًا صعبًا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني في دور الستة عشر لدوري الأبطال وسيضطر للعب من دون ثنائي منتخب إنجلترا المصاب هاري كين وديلي آلي حتى مارس/ اذار.

* توتنهام يحتاج إلى الحظ وأيضًا الكفاءة

وأخفق توتنهام في الفوز بأي لقب منذ تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008 لكن بوكيتينو، قال إنه سيكون من الخطأ التركيز فقط على مطاردة الألقاب.

وأوضح: “الناس تتمنى أن نفوز ببعض الألقاب. لكن دعونا نتحلَّ بالواقعية. نقدم عروضًا جيدة. للفوز بلقب هنا في إنجلترا مثل: كأس الاتحاد أو كأس الرابطة، يتعيَّن أن يقف الحظ إلى جوارك إضافة إلى كفاءة التشكيلة”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 46 عامًا: “هناك أحاديث عن أن الفوز بلقب سيساعد النادي. لا أتفق مع ذلك. يساعد فقط في تعزيز صورتك”.

ولم يفز بوكيتينو بأي لقب حتى الآن مع توتنهام أو خلال مسيرته التدريبية.

وشدد: “أهم شيء أن يحافظ الفريق على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل واللعب في أوروبا. سيساعد هذا النادي على تحقيق الخطوة الأخيرة”.

ومع الإصابات والإجهاد لعب توتنهام بتشكيلة مختلفة تمامًا أمام كريستال بالاس، يوم الأحد.

وأجرى بوكيتينو سبعة تغييرات عقب هزيمة فريقه في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام تشيلسي، يوم الخميس، ومنح صانع اللعب كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد راحة.

ويمكن لتوتنهام الاعتماد على سون هيونغ مين أمام واتفورد على ملعب ويمبلي بعد عودته من اللعب مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا.