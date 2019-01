كريستال بالاس يصعق توتنهام ويطيح به من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أطاح كريستال بالاس بمنافسه توتنهام هوتسبير، من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلَّب عليه 2/0 على ملعب سيلهرست بارك.

وسجل كريستال بالاس هدفيه في الشوط الأول، وجاء الأول عبر كونور ويكهام في الدقيقة التاسعة، في حين أضاف أندروس تاونسيند الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وكان كريستال بالاس قد أطاح بتوتنهام من المسابقة ذاتها من دور الـ 16 العام 2016، بالفوز عليه 1/0.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم 17 مارس في الدوري الإنجليزي، علمًا بأن توتنهام فاز 1/0 في الذهاب.

وانضم كريستال بالاس إلى أندية: بريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وديربي كاونتي، وسوانزي سيتي، ودونكاستر روفرز، ومانشستر سيتي، وواتفورد، وميلوول، وويمبلدون، التي تأهلت إلى دور الـ 64.

????| Andros Townsend doubles @CPFC ‘s lead from the penalty spot! pic.twitter.com/EoDHdfEWZg

???? | Connor Wickham taps @CPFC in front on his first start in 792 days! pic.twitter.com/PSL8vBzEYh

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ٢٧ يناير ٢٠١٩