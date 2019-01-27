تشيلسي يتجنب مفاجآت شيفيلد وينزداي ويتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تغلَّب تشيلسي 3/0 على شيفيلد وينزداي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز البرازيلي ويليان هدفين في الدقيقتين 26، و83، في حين سجل كالوم هودسون-أدوي الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وشهدت مباراة تشيلسي، وشيفيلد وينزداي، مشاركة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع البلوز، بعد ساعات من إتمام عملية انتقاله على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء بعد خطأ على سيزار أزبيليكويتا، في حين جاء الهدف الثاني عندما استقبل أودويكرة كرة سهلة من كريستينسن، وأودعها الشباك بهدوء.

وصنع المهاجم الفرنسي البديل أوليفييه جيرو، الذي نزل مكان هيغواين، الهدف الثالث في الدقيقة 83، عندما تبادل الكرة مع ويليان الذي انطلق من اليسار قبل أن يرسل الكرة منخفضة بعيدًا عن متناول الحارس ويستوود.

وانضم تشيلسي إلى أندية: كريستال بالاس، وبريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وديربي كاونتي، وسوانزي سيتي، ودونكاستر روفرز، ومانشستر سيتي، وواتفورد، وميلوول، وويمبلدون، التي تأهلت إلى دور الـ 64.