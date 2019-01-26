تقارير.. ألفارو موراتا في طريقه للانتقال على سبيل الإعارة لأتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية في وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا، على وشك الانتقال على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة آس إن موراتا (26 عامًا) سافر إلى العاصمة الإسبانية، اليوم السبت، ليستكمل إجراءات عقد إعارة مدته 18 شهرًا مع النادي الذي يقوده المدرب دييغو سيميوني ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني.

ولعب موراتا في أكاديمية الناشئين في أتلتيكو ثم انتقل إلى الجار ريال مدريد حيث أمضى فترتين مختلفتين إضافة لموسمين مع يوفنتوس قبل انضمامه لتشيلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو (91.30 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية.

ورغم بداية واعدة لمشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل عشرة أهداف في أول خمسة أشهر، مر موراتا بفترات محبطة في آخر 12 شهراً مع النادي اللندني ولم يشارك أساسيًا سوى في أقل من نصف مباريات الفريق في الدوري تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري.