ما الذي يؤخّر انتقال ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد؟

تأخر إتمام صفقة انتقال ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى مدريد يوم الجمعة، وقبله الخميس، وربما يصل اليوم السبت.

ويتبقى حل آخر قطعة من لغز الصفقة خاصة بعد انتقال بياتك إلى ميلان من جنوة، وغونزالو هيغواين من ميلان إلى تشيلسي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، السبت، أن الاتفاق بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي لم يتم بعد بشأن موراتا، والمفاوضات معقدة، حيث يريد أتلتيكو مدريد أن تتم الصفقة دون التزامه بشرط شراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة، ويريد الصفقة دون شروط، حيث أن بند الشراء قد يكون 60 مليون يورو، لكن أتلتيكو مدريد يمكنه تنفيذ هذا الشرط لو أراد ذلك دون أن يكون هناك أي إجبار.

وهناك شيء آخر، يعطل الصفقة، وهو ضرورة رحيل غيلسون مارتنز إلى موناكو، وكذلك التخلص من نيكولا كالينيتش فضلًا عن الراتب الضخم.

ولا يزال موراتا ينتظر في لندن، وحزم حقائبه بالفعل، وينتظر تذكرة الطيران إلى مدريد رغم أن النادي كان يعوّل عليه لخوض عدة دقائق في مواجهة خيتافي في وقت لاحق يوم السبت، لكن تأجل الأمر إلى الأحد المقبل ضد ريال بيتس في الليغا.