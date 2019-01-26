معركة دامية بين جماهير إيفرتون وميلوول قبل مباراتهما في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

دخل بعض من جماهير إيفرتون وميلوول في اشتباكات دامية قبل مواجهة الفريقين في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الشرطة تدخلت للفصل بين مجموعات كبيرة من الجماهير تجمعت خارج محطة “سوري كوايس” لمترو الأنفاق، التي لا تبعد كثيرًا عن ملعب ميلوال.

وانتشر رجال الشرطة على ظهور الخيول للتفرقة بين الجماهير المتناحرة التي تبادلت اللكمات فيما بينها، إذ قال متحدث باسم شرطة لندن: “تم استدعاء الشرطة في تمام الساعة 16:31 بالتوقيت المحلي يوم السبت 26 يناير إلى طريق ساوثوارك بارك، بعد تقارير عن اضطرابات تشمل مجموعة كبيرة من الرجال.

“تم العثور على رجل واحد في العشرينات من عمره، يعاني من جرح كبير في وجهه ويخضع للعلاج حاليًا وإصابته ليست خطيرة”.

وبدا في الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن جماهير ميلوول المنافس في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي اعترضت حافلة تقل بعض جماهير إيفرتون، كانت في اتجاهها إلى ملعب المباراة.