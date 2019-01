كارديف سيتي يتعاقد مع عمر نياسي على سبيل الإعارة من إيفرتون

قال نادي كارديف سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي عمر نياسي على سبيل الإعارة من إيفرتون حتى نهاية الموسم.

وتعاقد إيفرتون مع نياسي من لوكوموتيف موسكو في 2016، لكنه سجل ثمانية أهداف فقط في 27 مباراة بالدوري.

ولم يظهر إلا نادرًا تحت قيادة المدرب الجديد ماركو سيلفا.

وقد يخوض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أول مباراة له مع كارديف أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت.

وقال نيل وارنوك، مدرب كارديف: “لا يوجد الكثير من اللاعبين المتاحين على سبيل الإعارة مثل نياسي”.

ويحتل كارديف المركز 17 وسجل 19 هدفًا فقط في 22 مباراة.

