ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على فولهام وتوتنهام أمام كارديف سيتي (صورة)

حقق توتنهام هوتسبير فوزًا كبيرًا على كارديف سيتي، بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.

سجل هاري كين وكريستيان إيركسن وهيونج مين سون، أهداف توتنهام الثلاثة في الدقائق 3 و12 و27 على الترتيب.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 48 نقطة ليخطف المركز الثاني “مؤقتًا” من مانشستر سيتي، الذي سيواجه ليفربول الخميس، فيما تجمد رصيد كارديف عند 18 نقطة بالمركز 16.

فيما، استعاد آرسنال نغمة الانتصارات مجددًا بعد أن نجح في الفوز على فولهام المتعثر 4-1 على ملعب الإمارات.

وهذا هو الانتصار الثاني فقط الذي يحققه آرسنال في ست مباريات، لكنه كان كافيًا ليحتل الفريق المركز الخامس متأخرًا بفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي سيستضيف ساوثهامبتون، غدًا الأربعاء.