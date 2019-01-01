أهداف مباراة توتنهام وكارديف سيتي.. 3-0 لـ”السبيرز” (فيديو)

أهداف مباراة توتنهام وكارديف سيتي.. 3-0 لـ”السبيرز” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل هاري كين الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك كارديف سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر توتنهام أمام وولفرهامبتون، السبت الماضي، بنتيجة 1-3، على ملعب ويمبلي، في الجولة الـ20 من “البريمييرليغ”، ليفرط في فرصة الحفاظ على المركز الثاني لصالح مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 12 يسجل كريستيان إيركسن الهدف الثاني لتوتنهام.

وفي الدقيقة 26 يسجل هيونغ مين سون الهدف الثالث لتوتنهام.

تعرض كارديف سيتي للهزيمة في جميع المواجهات الثلاثة التي خاضها أمام توتنهام في البريميرليغ بنتيجة 1-0، مما يستدعي الفريق لكسر هذه العقدة، وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن السيتي الوصيف، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، فيما يأتي كارديف سيتي في المركز الـ16 برصيد18 نقطة.

وخسر كارديف سيتي آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي أمام الفرق الستة الكبار، واهتزت شباكه في تلك الفترة بـ45 هدفًا.

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