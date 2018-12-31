قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي..شاكيري مستمتع بخسارة توتنهام

قال اللاعب السويسري شيردان شاكيري، نجم نادي ليفربول، إنه كان من اللطيف رؤية توتنهام يخسر على أرضه أمام وولفرهامبتون، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنهام 1/3، رغم أنه كان متقدمًا حتى الدقيقة 70.

ورغم أن شاكيري أصر في تصريحات نقلتها صحيفة “إيفنينغ ستاندارد”، الإثنين، أن ليفربول يعتمد فقط على نفسه في السباق على اللقب؛ إلا أنه بدا سعيدًا باتساع الفارق مع المنافسين.

وتغلب ليفربول 5/1 على آرسنال، في ملعب أنفيلد، السبت، بعد خسارة توتنهام على ملعب “ويمبلي”.

وابتعد توتنهام بـ 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، كما تراجع إلى المركز الثالث، بعد فوز مانشستر سيتي 3/1 على ساوثهامبتون.

ويتقدم ليفربول بـ 7 نقاط عن مانشستر سيتي، حيث يلتقيان، الخميس المقبل، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 21.

وقال شاكيري: “من الواضح أن خسارة توتنهام رفعت معنوياتنا. أعتقد أن الجميع عندما يرى فرقًا تطاردك ثم تعاني، يمر بشعور جميل”.

وأضاف: “لكن في النهاية، نعتمد على أنفسنا من خلال الفوز بمبارياتنا”.

ويحلم ليفربول أن ينجح أخيرًا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ إن آخر لقب له في البطولة يعود إلى موسم 1989/1990.