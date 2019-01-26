صحيفة: ريال مدريد يستسلم أمام توتنهام في صفقة كريستيان إيركسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن ريال مدريد انسحب من صفقة التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي

وبحسب صحيفة “أس”، فإن ريال مدريد لن يدخل في حرب مع توتنهام، وسيُوقف عملية التوقيع على إيركسن، على الرغم من اللاعب ليست لديه نية لتجديد عقده مع السبيرز، علمًا بأنه ينتهي العام 2020.

وأضافت الصحيفة أن الموقف المتصلب دانيال ليفي رئيس توتنهام قد يتسبب بمخاطر ، حيث أن اللاعب بقي عام على نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي، وقد يرحل عن السبيرز مجانًا، كما أنه يُعتقد أن إدارة السبيرز لا تملك المال الكافي لمنح اللاعب الراتب الذي يريده.

وأشارت “أس” إلى أن دانيال ليفي حذَّر الأطراف المعنية من التفاوض مع إيركسن، وحدد مبلغ 250 مليون يورو للموافقة على بيعه.

وأوضحت الصحيفة أن التنافس سينحصر بين تشلسي، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، في التعاقد مع إيركسن، البالغ من العمر 26 عامًا.

وشارك إيركسن في 29 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، وسجل له 6 أهداف، وصنع 10، علمًا بأن عقده مع السبيرز يمتد حتى العام 2020.

وسبق أن دفع ريال مدريد 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل، و31 مليون جنيه إسترليني لضم مودريتش من توتنهام.