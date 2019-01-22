تقارير: ريال مدريد يلجأ لورقة جيمس رودريغيز للتعاقد مع كريستيان إيركسن من توتنهام

ذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن ريال مدريد سيلجأ إلى ورقة لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إيركسن في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “أس” فإن ريال مدريد يريد تقديم عرض مالي إضافة إلى رودريغيز؛ لإقناع دانيال ليفي رئيس توتنهام بخفض السعر الذي حدده دانيال ليفي كنقطة انطلاق لبدء المحادثات الأولى من أجل الحصول إيركسن.

ويلعب رودريغيز موسمه الثاني مع بايرن ميونخ بنظام الإعارة من ريال مدريد، ويتردد أن علاقته متوترة مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، وهو ما قد يعجل برحيله عن النادي البافاري، رغم وجود بند في عقده يتيح له شراء اللاعب بشكل نهائي.

ويتردد أن ريال مدريد يخطط لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، مع تراجع مستوى اللاعبين بشكل ملحوظ الموسم الحالي، ما جعله يتأخر بـ 10 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

وشارك إيركسن، البالغ من العمر 26 عامًا، في 28 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، وسجل له 6 أهداف وصنع 10، علمًا أن عقده مع السبيرز يمتد حتى العام 2020.

ويعرف عن دانيال ليفي رئيس توتنهام تمسكه بلاعبيه بشكل كبير جدًا، أو يجبر الأندية الراغبة في ضم أحد لاعبيه على دفع مبالغ ضخمة، كما فعل مع ريال مدريد حين تعاقد مع الويلزي غاريث بيل العام 2013، ولوكا مودريتش العام 2012، حيث دفع ريال مدريد 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل، و31 مليون جنيه إسترليني لضم مودريتش.