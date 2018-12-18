تقارير: توتنهام يوافق على بيع إريكسن إلى ريال مدريد ويحدد شروط الصفقة

كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن تطورات المفاوضات بين ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بشأن اللاعب الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن.

وأشارت التقارير إلى أن نادي توتنهام لا يمانع في بيع إريكسن إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولكن النادي اللندني وضع شروطًا لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز في منتصف عام 2020، وهو ما يعزز انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، وبالتحديد إلى ريال مدريد الذي يراه البديل المثالي للكرواتي لوكا مودريتش.

واشترط مسؤولو توتنهام أن تتضمن الصفقة الحصول على خدمات إيسكو أو ماركو أسينسيو لاعبي ريال مدريد.

ويتألق إريكسن رفقة توتنهام هذا الموسم، حيث أحرز لاعب الوسط 3 أهداف وصنع 8 أخرى، وقاد فريقه إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه السبيرز بروسيا دورتموند الألماني.

وتشير التقارير إلى أن صفقة إريكسن ستصل إلى 150 مليون يورو.

وانضم إريكسن إلى توتنهام في موسم 2013 – 2014 من نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل 18 مليون يورو.

ولن يكون ريال مدريد النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات إريكسن، 26 عامًا، حيث سيدخل السباق كل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال إريكسن مؤخرًا حول تقارير رحيله من توتنهام: “هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى رحيلي. لا تصدقوا هذه الأحاديث، لا أعلم شيئًا عن ذلك حتى الآن”.