رغم تجاوزه 33 عامًا.. غوارديولا يرحب بتجديد عقد دافيد سيلفا مع مانشستر سيتي

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يرى أي سبب لعدم عرض عقد جديد على مواطنه دافيد سيلفا، لاعب خط وسط الفريق.

ونقلت صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز” الإنجليزية عن غوارديولا قوله: “هذا النوع من الحالات يعتمد على اللاعبين، إذا كان لائقًا والأداء يشبه ما يقدّمه هذا الموسم فإنني سأكون سعيدًا، ليس من السهل العثور على لاعبين مثله، في مثل هذا العمر العقل يتحكم بالساقين”.

ويبلغ سيلفا من العمر 33 عامًا، وانضم للفريق العام 2010، ويرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف العام 2020.

أضاف غوارديولا “كان لديّ شعور بأن سيلفا جيد دائمًا وخاصة في قدرته التنافسية وقوة شخصيته، لقد سجل أهدافًا أكثر من المعتاد في الأشهر الماضية، كنا في أزمة بعد الخسارة أمام أولمبيك ليون، وكان لاعبنا الرئيسي وسجل في مرمى هوفنهايم وشاختار في دوري أبطال أوروبا”.

وتحدث غوارديولا عن الهولندي فرينكي دي يونغ الذي انضم إلى برشلونة وقال: “مانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لجعل الهولندي فرينكي دي يونغ اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متفوقًا على أغويرو ودي بروين وستيرلنغ”.

وأوضح “نحن نحاول الحفاظ على انسجام الأجور في غرف خلع الملابس، عندما لا يكون هناك توازن في هذا الأمر، فسوف تجد المشاكل”.

وأكمل “أحد الأشياء الجيدة التي قام بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على التوازن، في الواقع ليس هناك مجرد فريق أو اثنين يدفعان أجورًا مرتفعة، هناك الكثير، وفي بعض الأحيان لا يمكننا التنافس على هذا الشيء”.

“في مرات عديدة قلت إنه من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة، علينا أن نكون أسرع وأذكى ونحاول شراء اللاعبين، يجب علينا التأقلم مع هذا الأمر”.

وتعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونغ، من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو.