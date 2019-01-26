تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، السبت، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين، والتي تجمع ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي.

وقال الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإنجليزية، إن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 24 فبراير المقبل، الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي.

وصعد تشيلسي إلى المباراة النهائية، بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب منافسه وجاره توتنهام، في حين اكتسح مانشستر سيتي منافسه بيرتن ألبيون بنتيجة إجمالية 10/0 في نصف النهائي.

وأشار الموقع إلى أنه لا يمكن الحصول على تذاكر المباراة النهائية إلا من خلال الناديين المتأهلين، وأنها غير متوفرة لدى رابطة المحترفين أو لدى إدارة ملعب ويمبلي التاريخي الذي سيحتضن اللقاء.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية تجاوز مانشستر سيتي كلًا من أكسفورد يونايتد وفولهام وليستر سيتي وبيرتن ألبيون، في حين تغلب تشيلسي على ليفربول وديربي كاونتي وبورنموث وتوتنهام هوتسبير.

ومانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية، وحقق 3 من آخر 5 نسخ، و5 نسخ منذ تأسيس البطولة، كما حقق تشيلسي لقب البطولة 5 مرات آخرها العام 2015.

يشار إلى أن مانشستر سيتي تغلب 2/0 على تشيلسي في درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي في أغسطس الماضي، ثم فاز تشيلسي 2/0 أيضًا في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، على أن يلتقيا مجددًا في الدوري الإنجليزي يوم 10 فبراير.