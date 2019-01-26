مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. إيمري يلوم الإصابات وسولسكيار يشعر بالفخر

يواجه آرسنال أزمة دفاعية بعد احتمال إصابة القائد لوران كوسيلني بكسر في الفك، وتعرض سقراطيس باباستاثوبولوس لمشكلة في الكاحل خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة، إذ يملك مدافعًا واحدًا لائقًا.

وكان المدرب أوناي إيمري يعاني بالفعل قبل الخسارة 3-1 أمام مانشستر يونايتد بعد انتهاء موسم كل من هيكتور بليرين، وروب هولدينغ، عقب إصابتيهما بقطع في الرباط الصليبي، يوم الأحد الماضي، وفي ديسمبر على الترتيب.

وأجاب إيمري لدى سؤاله عن مدى الإصابتين الجديدتين:”أعتقد أن إصابة سقراطيس ليست خطيرة، فهي مشكلة في الكاحل، ولوران كوسيلني سيذهب إلى المستشفى للخضوع لفحوصات”. وأضاف إيمري مشيرًا إلى فكه:”ربما كسر هنا، وأتمنى ألا تكون كذلك، لكن علينا الانتظار”.

وأشار إيمري إلى أن الإصابات كانت أحد أسباب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد الذي فاز بجميع مبارياته الثمانية مع المدرب أولي جونار سولسكيار.

وتقدم الفريق الضيف بهدفين عبر أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال السابق، وجيسي لينغارد، قبل أن يقلّص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق في نهاية الشوط الأول.

وقال إيمري:”أعتقد أنه عند التأخر ½ كنا نملك فرصة إدراك التعادل، أو الفوز، لكن الوضع بعد الإصابتين، خاصة الثانية التي تعرض لها كوسيلني لم يساعدنا”.

“إصابتان تسببتا بتغيير حظوظنا”.

وحسم البديل أنطوني مارسيال الفوز لمانشستر يونايتد بهدف ثالث متأخر بعد هجمة مرتدة على استاد الإمارات.

من جهته شعر أولي جونار سولسكيار بالفخر بعد أداء فريقه مانشستر يونايتد “التقليدي” الهجومي السلس في الفوز 3/1 على آرسنال.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي لسولسكيار منذ توليه المسؤولية كمدرب مؤقت بعد إقالة جوزيه مورينيو ليتفوق على الأسطورة مات بازبي مدرب مانشستر يونايتد.

وبينما تظهر الإحصاءات أنها أفضل بداية على الإطلاق لمدرب في تاريخ مانشستر يونايتد كان الأداء أكثر إثارة للإعجاب.

وأحرز يونايتد 22 هدفًا تحت قيادة سولسكيار بعدما أعاد اكتشاف الأسلوب الهجومي الذي قاد مانشستر يونايتد للألقاب مع المدرب أليكس فيرجسون وفي وجود اللاعب النرويجي السابق.

وأمس الجمعة، كان هنالك إثبات آخر على أن سولسكيار يملك الرؤية الفنية بمعرفة متى يمكنه تغيير تشكيلته في الهجوم.

وتألق مارسيال وماركوس راشفورد مع سولشار، لكنه تركهما على مقاعد البدلاء على استاد الإمارات، وأشرك سانشيز مهاجم آرسنال السابق، والبلجيكي القوي روميلو لوكاكو.

وقدّم لوكاكو خاصة أداءً مذهلًا، ولم يستطع دفاع آرسنال المهلهل إيقافه، بينما أسكت سانشيز صحيات الاستهجان ضده بلمسة رائعة ليفتتح التسجيل بعد تمريرة من زميله البلجيكي. وصنع لوكاكو الهدف الذي أحرزه لينغارد أيضًا.

وقال سولسكيار:”عانيت من صداع (للاختيار) بسبب كثرة اللاعبين أصحاب الكفاءة في التشكيلة، وظهرنا بشكل جيد، وبدا الفريق متماسكًا، وعملنا باجتهاد في الدفاع والهجمات المرتدة، والهجمات المرتدة أسلوب مانشستر يونايتد التقليدي في الماضي بوجود وين روني، وكريستيانو رونالدو، وجي سونغ-بارك، وسجلنا أهدافًا كثيرة في مرمى آرسنال على مدار السنوات”.

وأضاف:”قطعنا خطوة كبيرة نحو الأمام، وقبل أسبوعين أمام توتنهام صمدنا، وأنقذنا (الحارس) ديفيد دي خيا، لكن (ضد آرسنال) كان الهيكل أفضل بمراحل”.

ولخص لوكاكو الأجواء تحت قيادة سولسكيار عندما اتفق أن الفريق يستمتع باللعب الآن بعد فترة سيئة.

وقال:”هذا حقيقي، كان هناك اتجاه واضح، وأنا سعيد حقًا بالفوز، وبالأسلوب الذي لعبنا به، أنظروا إلى تاريخ النادي، فنحن نوجّه رسالة أينما ذهبنا”، وأضاف:”كنا مسيطرين، وصنعنا العديد من الفرص”.