مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. جيسي لينغارد يدخل في مشاحنات مع مشجع ضربه بقطعة معدنية (صور)

فقد الدولي الإنجليزي جيسي لينارد مهاجم مانشستر يونايتد أعصابه، ودخل في مشاحنات مع أحد جماهير آرسنال بعدما تم رميه بقطعة معدنية أثناء شجار بين لاعبين من الفريقين.

وكان اللاعبان البوسني سياد كولاسيناك مدافع آرسنال، والإنجليزي ماركوس راشفورد، قد دخلا في سجال قرب نهاية المباراة، وتدخل لاعبون من الفريقين لتهدئة الوضع، وأثناء تواجدهم قرب الجماهير رمى أحد جماهير آرسنال قطعة معدنية على لينغارد.

وفقد الدولي الإنجليزي أعصابه، وكاد أن يشتبك مع المشجعين لولا تدخل زملائه، وبعض لاعبي آرسنال، بينما تكفل القائد آشلي يونغ بإعطاء الحكم القطعة المعدنية.

وسجل لينغارد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد الذي أقصى آرسنال في لندن من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز عليه 3/1، وأفلت الدولي الإنجليزي من تلقي الإنذار الثاني والذي كان سيؤدي لطرده، حيث اكتفى حكم اللقاء بإنذار اللاعبين راشفورد، وكولاسيناك.