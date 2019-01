مانشستر يونايتد يهزم آرسنال ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مضيفه آرسنال بنتيجة 3-1 في لقاء مثير نجح فيه رجال المدير الفني الشاب أولي جونار سولشاير من التغلب على كتيبة المدفعجية.

حقق يونايتد ثامن انتصار على التوالي في ثامن مباراة للمدرب النرويجي، وفي المقابل، آرسنال الذي دخل اللقاء منتشيا بالفوز على جاره العنيد تشيلسي في الدوري، سقط في عقر داره.

وينتظر يونايتد قرعة دور الـ32 يوم الاثنين للتعرف على منافسه المقبل في البطولة الأقدم بالعالم.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كل من أليكسيس سانشيز (31) وجيسي لينغارد (33) وأنتوني مارسيال (82)، فيما سجل بيير إيميريك أوباميانغ (43) هدف آرسنال الوحيد.

واستطاع أليكسيس سانشيز، التقدم للضيوف في الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة انفرد على إثرها بتشيك وراوغه وسدد بإتقان في الشباك.

ولم يستسلم الغانرز وضغط بضراوة وقلص الفارق مستعيدا الأمل في الفوز بالمباراة. واخترق آرون رامسي دفاع يونايتد من اليسار ومرر كرة عرضية متقنة لم يجد بيير إيمريك أوباميانغ صعوبة في تسديدها داخل المرمى في الدقيقة 43.

ثم عزز الفريق الضيف تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 33، عندما كسر لوكاكو مصيدة التسلل قبل أن يمرر كرة إلى جيسي لينغارد الذي استقبلها بيساره قبل أن يسددها بيمينه في المرمى.

وأطلق يونايتد رصاصة الرحمة في الدقيقة 82 بهدف ثالث قضى على أحلام آرسنال سجله أنتوني مارسيال الذي تابع الكرة المرتدة من تشيك إثر تسديدة قوية لبول بوغبا.

ويلعب الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء، يستضيف آرسنال فريق كارديف سيتي ويواجه يونايتد في ملعبه نادي بيرنلي.