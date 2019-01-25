أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. 3-1 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

سجل أليكسيس سانشيز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في شباك آرسنال، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي على مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء الهدف في الدقيقة 32، عن طريق ضغط قوي ورهيب من جانب لاعبي فريق يونايتد على منطقة جزاء الجانرز، وعدة تمريرات متبادلة بين أقدام اللاعبين من أشلي يونغ إلى لوكاكو الذي خدع الجميع ببينية رائعة انفرد بها سانشيز، ثم رواغ بيتر تشيك حارس آرسنال، ثم سدّدها في الشباك.

وفي الدقيقة 33 يسجل لينغارد الهدف الثاني.

ارسنال 0 – 2 مانشستر يونايتد : هدف يونايتد الثاني ، لينغارد

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

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#ارسنال_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/u4Ct8njXg8 — m (@m15183361) January 25, 2019

وتم تقليص الفارق لمصلحة فريق آرسنال عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 43، وانطلاقة للغانرز من جهة اليسار عن طريق أرون رامسي، ثم أرسل عرضية أرضية رائعة مرت من أمام الجميع حتى وصلت عند أقدام أوباميانغ ليقابلها بلمسة هادئة سكنت شباك المرمى.

وفي الدقيقة 82 يسجل أنتوني مارسيال الثالث للمانيو.

وحجز آرسنال مقعده في الدور الرابع بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تفوّق على بلاكبول بثلاثية نظيفة، بينما تغلّب مانشستر يونايتد على ريدينغ بهدفين دون مقابل.

في حين يتطلّع مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته مع مديره الفني المؤقت سولشاير الذي قاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات متتالية بواقع 6 انتصارات بمسابقة الدوري، وانتصار وحيد في الكأس ليكون أول مدرب في تاريخ النادي يتمكن من تحقيق الفوز في أول 6 مباريات مع الفريق بمسابقة “البريميرليغ”.

ويحمل آرسنال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 13 لقبًا، متفوقًا بفارق وحيد على مانشستر يونايتد، فيما انتهت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2/2 والتي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” في ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويفتقد آرسنال في مباراة اليوم لجهود هيكتور بيليرين، وداني ويلباك، وروب هولدينغ، بسبب الإصابة، بينما يغيب الثنائي مروان فيلايني، وماركوس روخو عن مانشستر يونايتد.