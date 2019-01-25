كيف يدور صدام آرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

تتجه الأنظار مساء الجمعة، إلى ملعب “الإمارات” في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يقدم مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولسكاير مستويات رائعة وحقق نتائج طيبة في الفترة الأخيرة كما أن آرسنال يسير بخطى جيدة مع المدرب الإسباني يوناي إيمري.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز تفاصيل المواجهة التي تجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:55 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

مشوار الفريقين

تخطى فريق آرسنال عقبة بلاكبول في الدور التمهيدي السابق بثلاثية دون رد بينما فاز مانشستر يونايتد على ريدينج بثنائية دون رد.

ويعد آرسنال الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الاتحاد برصيد 13 مرة آخرها موسم 2016 – 2017 بفارق لقب عن مانشستر يونايتد الذي حقق آخر لقب موسم 2015 – 2016.

انتفاضة سولسكاير

قدم مانشستر يونايتد انتفاضة حقيقية مع مدربه النرويجي سولسكاير بحصد 6 انتصارات متتالية ببطولة الدوري وبالعلامة الكاملة وهو ما يزيد إصرار الرد ديفلز على حصد الفوز على آرسنال للتقدم في بطولة كأس الاتحاد.

ويفتقد مانشستر خدمات كريس سمولينج وماركوس روخو ومروان فيلايني للإصابة بينما يعتمد سولشاير على القوة الضاربة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس سيرجيو روميرو وأمامه الرباعي إريك بايلي وفيكتور ليندلوف وأشلي يونج ولوك شاو في خط الدفاع.

ويعتمد سولشاير على ثنائي الارتكاز نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وأمامهما بول بوجبا مع 3 مهاجمين في الأمام أليكسيس سانشيز وماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.

طموح إيمري

يملك إيمري طموحًا كبيرًا من أجل التقدم في هذه البطولة والبحث عن التتويج بلقبها، ويفتقد الجانرز خدمات روب هولدنج وداني ويليبك بجانب هيكتور بيليرين.

ويلعب إيمري بطريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس بيتر تشيك وأمامه الرباعي شكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبوليس وستيفن ليشتاينر وناتشو مونريال في خط الدفاع.

يقود خط الوسط جرانيت تشاكا وبجواره ماتيو جاندوزي ويعود صانع الألعاب مسعود أوزيل مع الثلاثي الهجومي أليكس إيوبي وجوي ويلووك وألكسندر لاكازيت.

وأكد ياسر رضوان ، مدافع منتخب مصر وهانزا روستوك الألماني الأسبق ، لـ”إرم نيوز” أن مواجهات آرسنال ومانشستر بمثابة كلاسيكو إنجليزي خارج التوقعات والحسابات موضحًا أن اللقاء يزداد صعوبة لوجود لاعبين لا يشاركون باستمرار يطمعون في تأكيد جدارتهم بالمشاركة مع عودة انتصارات مانشستر مع سولشاير.

وأضاف: “أتوقع أداء هجوميًا مكثفًا من مانشستر خاصة مع تألق راشفورد وبوجبا وعودة لوكاكو بشكل جيد، كما أن مشاركة أوزيل قد تمنح آرسنال اللمسات الجمالية إذا كان محافظًا على مستواه بعيدًا عن التراجع”.