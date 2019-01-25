كارديف سيتي يعتزم تكريم سالا في مباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن كين تشو الرئيس التنفيذي لكارديف سيتي أن النادي الويلزي سيكرم المهاجم المفقود إيميليانو سالا في مواجهة ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وبات سالا، المنضم حديثًا إلى كارديف من نانت، في عداد المفقودين منذ يوم الاثنين بعد اختفاء طائرة خفيفة كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي وأنهت فرق الإنقاذ ثلاثة أيام من البحث عن المهاجم وعن قائد الطائرة.

وقال تشو لمحطة سكاي سبورتس: “نعتزم تكريم سالا يوم الثلاثاء في مباراة آرسنال وندعو الجماهير للانضمام لنا وكذلك في مباراة ضد بورنموث يوم الثاني من فبراير”.

وأضاف “نعكف حاليًا على وضع التفاصيل وسنتواصل مع عائلة اللاعب. سنكشف عن التفاصيل خلال يوم أو يومين”.

وقالت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز إنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات الجولة المقبلة تعبيرًا عن الاحترام لسالا.

وكان سالا (28 عامًا) في طريقه لخوض أول حصة تدريبية في كارديف بعد انضمامه من نانت الفرنسي الأسبوع الماضي مقابل 17 مليون يورو (19.25 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحفية.