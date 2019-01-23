آخر رسالة صوتية لإيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي قبل اختفاء طائرته (استمع)

نشرت وسائل إعلام إسبانية ما قالت إنه تسجيل صوتي للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثًا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي، والذي اختفت الطائرة التي كانت تقله إلى النادي الويلزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة “ماركا”، فإن سالا قال في التسجيل الصوتي: “أخي أنا أحتضر. أنا كنت في نانت أفعل كل شيء، وأنا على متن طائرة يبدو أنها ستسقط. سأذهب إلى كارديف صباح غدٍ من أجل المشاركة في التدريبات. لنرى ما سيحدث”.

وأضاف سالا “إذا لم تكن هناك أخبار عنّي بعد ساعة ونصف الساعة.. لا أعلم إذا كانوا سيرسلون أحدًا للبحث عني لأنهم لن يجدوني، لكن الخوف يتملكني يا أبي”.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي في وقت متأخر أمس الاثنين، وتُجرى تحقيقات موسعة منذ صباح الثلاثاء، بعد أن اختفت الطائرة.

???????????? عاااااجل هذا هو التسجيل الصوتي المُسرب من سالا الى اصدقائه وهو في الطياره (يبدو أن الطائرة سوف تنهار إذا لم يكن لديكم أي خبر في غضون ساعة ونصف لا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون شخصًا ليصطحبني لأنهم لن يجدوني لا … أبي أنا خائف جدا “#اختفاء_سالا ???????????????????????? pic.twitter.com/zbOIAMkfKe — الـكرة العالمية (@Liga4Arabia) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وسالا، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا، وهو أغلى صفقة في تاريخ كارديف سيتي بقيمة 17 مليون يورو.

وتوقفت الشرطة عن عمليات البحث عن جثة إيماليانو سالا، بعدما طفت أجسام عائمة على المياه دون أن تكون بينها جثث ضحايا الطائرة التي سقطت في القنال الإنجليزي.

ومشَّطت طائرات هليكوبتر، وسفن إنقاذ، منطقة مساحتها أكثر من ألف ميل مربع قبالة جزر تشانيل بحثًا عن الطائرة الخفيفة ذات المحرك الواحد، والتي كانت تُقل سالا من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف، عندما فقدت الاتصال بالرادار قبالة جيرنسي فجر الثلاثاء.