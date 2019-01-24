أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام.. 2-1 لـ”البلوز” (فيديو)

سجل نغولو كانتي الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمعهما، مساء الخميس، ضمن مباريات إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز.

وفي الدقيقة 38 سجل إيدين هازارد الثاني للبلوز.

وفي الدقيقة 50 من الشوط الثاني يسجل فيرناندو لورينتي الأول لتوتنهام.

اياب نصف نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية | تشيلسي 2 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام لورينتي HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/AxITb1bZhc — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) January 24, 2019

وكان فريق توتنهام قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه وبين جماهيره بنتيجة 1-0، سجله اللاعب هار كين الذي سيغيب عن مباراة اليوم؛ بسبب الإصابة، كما سيفتقد توتنهام اللاعب ديلي ألي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويسعى تشيلسي في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز على ملعبه وبين جماهيره؛ من أجل حصد بطاقة التأهل للنهائي، كما يتطلع توتنهام لحصد الفوز والتأهل للنهائي، مع العلم أن أفضلية الأهداف خارج الأرض غير معمول بها في البطولة.