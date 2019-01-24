كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وتوتنهام “ديربي لندن” في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب “ستامفورد بريدج” لمتابعة الموقعة الكروية المثيرة بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبرز، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز فريق توتنهام في لقاء الذهاب بهدف نظيف من ضربة جزاء سجلها هاري كين ليبقى لقاء الإياب في الديربي اللندني مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كلَّ الأمور المتعلقة بمباراة تشيلسي وتوتنهام:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة البريطانية لندن الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 2” بصوت المعلّق حسن العيدروس.

مشوار الفريقين

تخطى فريق تشيلسي عقبة نظيره ليفربول في الدور الثالث، ثم فاز على ديربي كاونتي في دور الستة عشر، وتخطَّى بورنموث بدور الثمانية، ثم خسر ذهابًا أمام توتنهام.

وتخطى توتنهام عقبة واتفورد بضربات الترجيح، ثم أقصى وست وهام، وتخطى آرسنال في دور الثمانية ليصطدم بديربي آخر، ويفوز ذهابًا على تشيلسي.

وفاز تشيلسي باللقب 5 مرات أعوام 1965 و1998 و2005 و2007 و2015، بينما فاز توتنهام بهذه البطولة 4 مرات أعوام 1971 و1973 و1999 و2008.

تشيلسي والقوة الضاربة

يعتمد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، على القوة الضاربة في ظل غياب وحيد للاعب روبن لوفتوس تشيك للإصابة، ورحيل الإسباني ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد، بينما لن يكون الوافد الجديد غونزالو هيغواين جاهزًا لهذه المواجهة.

ويراهن ساري على تشكيلته المعهود بوجود الحارس كيبا، وأمامه الرباعي: دافيد لويز، وأنتونيو روديغير، وسيزار أزابيلكويتا، وماركوس ألونسو، في خط الدفاع، بينما يقود جورجينهو خط الوسط، وبجواره ماتيو كوفاسيتش، ونغولو كانتي.

ويلعب في الهجوم إدين هازارد، وبيدرو وويليان، مع وجود أوليفيه جيرو كسلاح في يد ساري.

إصابات توتنهام

يعاني توتنهام مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو من إصابات مؤثرة بغياب الثنائي هاري كين، وديلي آلي، نجمي الفريق للإصابة، بينما يغيب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين للمشاركة في بطولة أمم آسيا، وهو ما يفقد السبيرز قوة هجومية كبيرة.

ويعتمد بوكتينيو على الحارس هوغو لوريس، وثلاثي دفاعي يضم: توبي ألديرفيلد، ودافينسون سانشيز، ويان فيرتونخين، مع الظهيرين كيران تريبير، وبن دافيز، ويراهن المدرب الأرجنتيني على فرناندو لورينتي كمهاجم صريح، وخلفه كريستيان إريكسين، وثلاثي الوسط: هاري وينكس، وإريك داير، وجورج نكودو، لغلق المساحات أمام البلوز.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن توتنهام في موقف حرج، خاصة أنه سيعاني هجوميًا في غياب هاري كين، وأيضًا سون هيونج مين، وديلي آلي، لأنهم يحركون مجريات الهجمات في تشكيلة السبيرز.

وأوضح أن تشيلسي لديه طموح التأهل، وستكون أوراقه الهجومية جاهزة بوجود هازارد وويليان أخطر أوراق البلوز مؤكدًا أن الصراع المنتظر سيكون في خط الوسط من أجل التحكم في مقاليد الأمور، خاصة في ظل رغبة توتنهام في الإبقاء على الكرة في الوسط، وعدم إعطاء فرصة لضغط هجومي للتعويض من جانب تشيلسي.