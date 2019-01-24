تقرير يصدم جماهير ليفربول بشأن عودة تشامبرلين قريبًا

تنفست جماهير نادي ليفربول الإنجليزي الصعداء، بعد ظهور أليكس أوكسليد تشامبرلين في تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وغاب تشامبرلين عن صفوف ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام روما أبريل الماضي، على ملعب أنفيلد، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم التقارير التي أشارت إلى تعافي تشامبرلين السريع نسبيًا، وإمكانية عودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، ثم المباريات، فإن موقع “ليفربول إيكو”، المتخصص في أخبار الريدز، ألقى المزيد من الشكوك حول إمكانية عودة تشامبرلين إلى المباريات قبل نهاية الموسم.

وكانت تقارير قد توقعت إمكانية مشاركة تشامبرلين في مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا يوم 13 مارس المقبل، علماً بأن الفريقين سيتلقيان ذهاباً على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير.

وقال تقرير “ليفربول إيكو” اليوم الخميس، إن الألماني يورغن كلوب يؤمن بنظرية التأني الشديد في عودة اللاعبين المصابين إلى الملاعب، خاصة إذا طالت فترة غيابهم مثل تشامبرلين.

وأكد أن كلوب لا تمكنه المغامرة بإشراك تشامبرلين في المباريات، خاصة في ظل شراسة المنافسات المقبلة، سواءً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، أو دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن عودة تشامبرلين للتألق وإلى سابق مستواه قبل الإصابة، لن تكون في الغالب قبل بداية الموسم المقبل.