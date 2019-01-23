ليفربول يستغل شعبية محمد صلاح بتحقيق أكبر مكاسب.. تعرّف على التفاصيل

فتح نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الباب أمام كبرى الشركات المنتجة للملابس الرياضية للحصول على حق رعاية قميصه بعد انتهاء عقده الحالي الذي ينتهي في 2020، وسيستغل بالطبع النجم محمد صلاح بتحقيق مكاسب كبيرة من خلال تألق الجناح المصري.

وتُوّج “صلاح” مطلع الشهر الحالي بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، وكان العام الماضي بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في جائزة “الفيفا” للأفضل، وكذلك ثالث أفضل لاعب في أوروبا، وصاحب المركز السادس في جائزة “الكرة الذهبية” من مجلة فرانس فوتبول.

ويسعى ليفربول، المتعاقد حاليًا مع الشركة الأمريكية العملاقة نيو بالانس، إلى زيادة عقده الحالي الذي سينتهي في نهاية موسم 2019/20.

وأنهت شركة “أديداس” الألمانية ارتباطها مع ليفربول العام 2012 بداعي عدم نجاحه على الصعيد الأوروبي، لكن استبدل ليفربول الذي تملكه شركة Fenway Sports Group الأمريكية ، بتوقيع عقد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع شركة Warrior Sports ، التي استحوذت عليها الشركة الأم “نيو بالانس”.

ويقول بيتر مور الرئيس التنفيذي لليفربول إن النادي سيستمع للعروض الجديدة من الشركات المورّدة للملابس والمستلزمات الرياضية مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

وأضاف خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية:”قميص الفريق جزء مهم من تسويق اسم النادي، ومهم لعائداته، وكذلك للجماهير الذين يهتمون بالتصميم والشكل، باعتبار أن القميص هو قميص ناديهم المحبب، ونحن نعتقد أننا الآن في وضع فريد للبناء على ما لدينا بالفعل مع نيو بالانس… ونعتقد أنها فرصة رائعة لتحقيق أكبر استفادة من انتشار النادي عالميًا”.

ويبحث ليفربول عن صفقة أقرب لمنافسه مانشستر يونايتد الذي يكسب أكثر من أي نادٍ آخر في العالم من أديداس، حيث يحصل على 75 مليون جنيه إسترليني سنويًا من العملاق الألماني.

وليفربول في وضع مثالي حاليًا لتحقيق أكبر مكاسب مع نهاية العقد الحالي لنيو بالانس بفضل نجاح رجال يورغن كلوب في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتصدرهم حاليًا للدوري بفارق أربع نقاط على صدارة الدوري الممتاز، حيث سيصبح الفوز بلقب الدوري أداة تفاوضية ضخمة. فضلًا عن أن كلوب يملك تشكيلة رائعة من اللاعبين يتباهى بهم في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم النجم المصري والهولندي فيرجيل فان ديك، ومع تجديد عقود صلاح، وماني، والعديد من النجوم مؤخرًا، يضمن بقاءهم في النادي لسنوات.