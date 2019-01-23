مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب بيرتون ألبيون (فيديو)

هز سيرجيو أغويرو الشباك ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر على بيرتون ألبيون المنافس في الدرجة الثالثة في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتأهل سيتي بالفوز 10-صفر في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وحول المهاجم الأرجنتيني تمريرة رياض محرز العرضية في المرمى في الدقيقة 26 ليواجه سيتي الفائز من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

وأشرك المدرب بيب غوارديولا تشكيلة تضم أصحاب الخبرة مثل أغويرو ومحرز وكيفن دي بروين بالإضافة إلى الشبان.

ومنح الجناح إيان بوفيدا مشاركته الأولى مع الفريق واعتمد على إيريك جارسيا وفيليب ساندلر في الدفاع.

وسحق سيتي منافسه 9-صفر في الذهاب برباعية غابرييل غيسوس بالإضافة إلى هدف لكل من دي بروين وأولكسندر زينتشينكو وفيل فودين وكايل ووكر ومحرز.