هدف مباراة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون.. أغويرو يتقدم للسيتيزن (فيديو)

تقدم سيرجيو أغويرو لاعب نادي مانشستر سيتي بهدف في شباك بيرتن ألبيون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بإياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأربعاء، على ملعب بيريلي ستاديوم.

وفي الدقيقة 25 قابل أغويرو عرضية زميله رياض محرز وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

واكتسح مانشستر سيتي منافسه بيرتن ألبيون 9/0 في مباراة الذهاب يوم الـ9 من يناير على ملعب الاتحاد.

ومانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه 3/0 على آرسنال في النهائي في فبراير الماضي، وحقق السيتيزنز اللقب 5 مرات، في حين أن ليفربول هو أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة بـ 8 القاب، لكن آخر لقب حققه يعود للعام 2012.

وتقام المباراة النهائية يوم الـ24 من فبراير 2019.