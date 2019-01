رسميًا.. تشيلسي يعلن انضمام غونزالو هيغواين لكتيبة النادي اللندني (شاهد)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لينضم إلى صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر النادي اللندني فيديو ترحيبًا بلاعبه الجديد، القادم من ميلان الإيطالي على سبيل الإعلاة لمدة 6 أشهر.

وقال هيغواين في بيان في موقع تشيلسي الرسمي في الإنترنت “كان علي اقتناص الفرصة التي أتيحت لي بالانتقال إلى تشيلسي. إنه فريق أحبه ويملك تاريخا كبيرا وملعبا رائعا ويلعب في الدوري الممتاز وهي بطولة كنت أود اللعب فيها.

وأضاف: “أتمنى أن أرد الجميل للثقة التي وضعها تشيلسي في. لا أطيق الانتظار لبدء المشاركة وأتمنى التأقلم في أسرع وقت ممكن”.

لكن الانتقال جاء متأخرا ولن يستطيع هيغواين اللعب ضد توتنهام هوتسبير في إياب كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الخميس.

ووقع اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 31 عاما بعد المهلة المحددة في منتصف اليوم ولن يخوض المواجهة باستاد ستامفورد بريدج.

وخسر تشيلسي 1-صفر في الذهاب.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! ????#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL

— Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢٣ يناير ٢٠١٩