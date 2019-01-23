مباراة توتنهام وتشيلسي.. عودة لوكاس مورا تمنح السبيرز دفعة كبيرة

سمع توتنهام هوتسبير أخيرًا بعض الأنباء الطيبة بشأن الإصابات عشية مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمام مضيفه تشيلسي، حيث عاد لوكاس مورا وموسى سيسوكو وفيكتور وانياما إلى التدريبات بعد التعافي من إصابات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت مثالي للمدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي خسر جهود هدافيه الثلاثة هاري كين وديلي آلي؛ بسبب الإصابة وسون هيونج مين لاعب كوريا الجنوبية الذي ينافس مع منتخب بلاده في كأس آسيا في وقت وصل فيه الموسم لمرحلة حرجة.

وسجل كين، هداف الفريق، ركلة جزاء في الانتصار 1-صفر على تشيلسي ذهابًا، لكنه أصيب في الكاحل بعد عدة أيام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، ومن المرجح أن يغيب حتى مارس آذار.

وأصيب آلي في عضلات الفخذ الخلفية في الانتصار 2-1 في الدوري على فولهام وسيغيب أيضًا حتى مارس.

وسجل الثلاثي كين وآلي وسون 27 هدفًا من 48 أحرزها توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وستمنح عودة المهاجم البرازيلي مورا من إصابة في الركبة بوكيتينو على الأقل بعض الخيارات الهجومية في ستامفورد بريدج.

وقال كوتينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “سيسوكو ولوكاس سيعودان غدًا، وربما يعود وانياما مطلع الأسبوع”.

وقد يحصل المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه أمام فولهام على فرصة أخرى أمام مضيفه تشيلسي، لكن المهاجم الهولندي فينسن يانسن يبقى بعيدًا عن الصورة.

وقال بوكيتينو “قبل 18 شهرًا حاولنا العثور على مكان آخر له؛ لانه لم يكن يؤدي بالشكل المطلوب. في بعض الأحيان تحدث هذه الأمور”.

وتابع “علاقتنا طيبة جدًا. لا نتعامل مع الأمور بشكل شخصي بل بصورة احترافية”.

ورغم أنه لا يزال يقاتل على أربع جبهات ويعاني من سلسلة إصابات عبر بوكيتينو عن تفاؤله بشأن فرص تعزيز تشكيلته قبل إغلاق فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي يسعى للفوز بأول ألقابه على رأس الجهاز الفني لتوتنهام “لا أخفي سرًا. أرغب في تعزيز التشكيلة، كنت أرغب في ذلك في الصيف وأرغب فيه الآن أيضًا، لكن هناك صعوبات للعثور على لاعب يضيف إلى الفريق أو يحسن من أدائه. سنرى ما الذي سيحدث”.