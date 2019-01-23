بعد تغريدة غامضة.. لماذا أغلق محمد صلاح حساباته على فيسبوك وتويتر (صور)

اتخذ النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، قرارًا مفاجئًا بإغلاق صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، بعد تغريدة غامضة الثلاثاء، تحدث فيها عن أمنيته في 2019 قائلًا: “حان الوقت للتواصل الحقيقي”.

وأثار أيقونة ليفربول الإنجليزي، التكهنات حول رحيله من الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، بعد تغريدة أمس، قبل أن يفاجئ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق حساباته الشخصية على “فيسبوك” و”تويتر”.

وفسّر البعض تغريدة صلاح أمس بأنه يلمح إلى الانتقادات التي توجه له، بعد اتهام البعض له بالادعاء للحصول على “ركلات جزاء”.

وتألق الفرعون المصري مؤخرًا مع ليفربول وقاده لتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية ووصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي، كما انفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.