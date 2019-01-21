دايلي ميل تحذّر: “مخاطرات” محمد صلاح تهدد حلم نادي ليفربول

حذّرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية النجم الدولي المصري محمد صلاح من أنه يمكن أن يتسبب في ضياع أحلام نادي ليفربول في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن أنفيلد منذ عام 1990.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إن طريقة محمد صلاح في محاولة الحصول على ركلات جزاء لصالح فريقه يمكن أن تتسبب في إيقافه مباراتين، حال ثبوت محاولته التمثيل، وفرض عقوبة عليه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خاصة أن صلاح أصبح يثير الجدل بالطريقة التي يحصل من خلالها على ركلات جزاء.

وسقط محمد صلاح داخل منطقة جزاء كريستال بالاس في المباراة الأخيرة التي أقيمت، مساء السبت الماضي، أمام ليفربول، وانتهت لصالح الريدز 4-3، وذلك دون أن يتعرض لأي ملامسة من لاعبي الفريق الضيف.

وأشارت إلى أن غياب محمد صلاح عن ليفربول سيؤدي إلى فقدان الريدز لقوة هجومية لا يمكن تعويضها، في ظل أن الدولي المصري يتصدر ترتيب هدافي البريمييرليغ برصيد 16 هدفًا حتى الآن.

وقالت إن استخدام تقنية حكم الفيديو، VAR، في مباريات الدوري الإنجليزي، يمكن أن يهدد محمد صلاح بشكل فعلي، إذا استمر في ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي.

ووصفت الصحيفة محاولات محمد صلاح للحصول على ركلات جزاء بالـ”مخاطرات”.

وسادت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مؤخرًا؛ بسبب كثرة سقوط صلاح داخل مناطق جزاء الخصوم للحصول على ركلات جزاء.

وسبق أن برأ الاتحاد الإنجليزي صلاح من ادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء ضد نيوكاسل.