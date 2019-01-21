هذا ما قاله يورغن كلوب عن “ميركاتو” نادي ليفربول

يسيطر القلق على محبي وعشاق نادي ليفربول، بعد سلسلة الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، وظهر تأثيرها واضحًا خلال المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، وانتهت بفوز قيصري للريدز 4-3.

وعانى ليفربول كثيرًا أمام كريستال بالاس، واهتزت شباكه بثلاثة أهداف للمرة الأولى هذا الموسم، ولكنه لا يزال أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمييرليج، حيث استقبلت شباكه 13 هدفًا.

واضطر الألماني يورغن كلوب إلى الدفع بالإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن، نتيجة الإصابات التي يعاني منها ألكسندر أرنولد، ومن قبله جو غوميز، وكان ميلنر نقطة ضعف واضحة في لقاء كريستال بالاس، ونال بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

ويعاني ليفربول من عدة إصابات في صفوفه على رأسها أرنولد وجو غوميز وديان لوفرين ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم.

ولكن قائمة اللاعبين المصابين في صفوف ليفربول لا تمثل ضغطًا على الألماني كلوب كي يدخل سوق الانتقالات الشتوية، التي تنتهي في 31 يناير الجاري.

وقال كلوب: “علينا أن نستغل ما لدينا من لاعبين في الوقت الحالي، وهذا ما نحاول القيام به”.

وأضاف بقوله: “إنها مشكلة صعبة للغاية، أتصور بطبيعة الحال ما يفكر فيه الناس، ولكن لدينا قرارات على الطاولة، ونتخذ القرارات الصالحة في الوقت المناسب، في بعض الأحيان تكون لدينا خيارات، وفي أوقات أخرى لا نملك البدائل”.

وحول إصابة ألكسندر أرنولد، قال كلوب: “الإصابة ليست خطيرة كما يتصور البعض، لا أعلم ما إذا كان يستطيع المشاركة في المباراة المقبلة أمام ليستر سيتي يوم 30 يناير الجاري. فابينيو يمكن أن يكون لائقًا لمواجهة ليستر، وفي حالة عدم جاهزية أرنولد سيلعب في مركز الظهير الأيمن، كما اعتاد في بعض الأحيان رفقة المنتخب البرازيلي”.

ويتصدر ليفربول البريمييرليغ برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي انتصر أمس، على هيدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.