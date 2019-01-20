ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 23 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وبقي الصراع على أشده بين ليفربول المتصدر، ومانشستر سيتي الثاني.

كما أكد توتنهام قوته، وثبت بالمركز الثالث، ليبقى على مقربة من المركزين الأول والثاني، في حين تقلّص الفارق بين تشيلسي الرابع وآرسنال على 3 نقاط فقط.

وفي صراع الهدافين، ابتعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعدما سجل هدفين في فوز الريدز المثير 4/3 على كريستال بالاس.

وفشل منافسه الغابوبي بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال في التسجيل رغم فوزه الغانرز 2/0 على تشيلسي في ديربي لندن.

وفيما يلي ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ23.

1. محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ من آرسنال، وهاري كين من توتنهام، ولكل منهما 14 هدفًا.

3. سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وكاليوم ويلسون (بورنموث)، وإدين هازارد، ولكل منهم 10 أهداف.

4. غيلفي سيغوردسون (إيفرتون)، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وريتشاردليسون دي أندرادي، ولكل منهم 9 أهداف.

5. أنتوني مارسيال، وروميلو لوكاكو، وبول بوغبا، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وغلين موراي (برايتون)، وألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، وفيليبي آندرسون (ويستهام يونايتد)، وألكسندر لاكازيت (آرسنال)، وهيونغ مين سون (توتنهام)، وليروي سانيه (مانشستر سيتي) ولكل منهم 8 أهداف.