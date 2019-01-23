موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بيرتن ألبيون في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأربعاء، على ملعب بيريلي ستاديوم.

وتنطلق المباراة الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:5 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق محمد بركات.

واكتسح مانشستر سيتي منافسه بيرتن ألبيون 9/0 في مباراة الذهاب يوم الـ9 من يناير على ملعب الاتحاد.

ويلتقي تشيلسي مع توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، غدًا الخميس، في نصف النهائي الآخر، علمًا أن توتنهام حقق فوزًا غير مطمئن بنتيجة 1/0 في الذهاب.

ومانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه 3/0 على آرسنال في النهائي في فبراير الماضي، وحقق السيتيزنز اللقب 5 مرات، في حين أن ليفربول هو أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة بـ 8 القاب، لكن آخر لقب حققه يعود للعام 2012.

وتقام المباراة النهائية يوم الـ24 من فبراير 2019.