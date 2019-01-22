كشف تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع إدين هازارد لاعب تشيلسي

ذكر تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء أن ريال مدريد يملك اتفاقًا مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، اتفقا فيه على الشروط الشخصية تمهيدًا لانضمام اللاعب إلى الفريق الملكي الصيف المقبل.

وبحسب برنامج “التشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن هازارد لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد، وسيوقع عقدًا مدته 5 أعوام، وسيحصل على راتب سنوي ثابت قدره 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 3.5 كمتغيرات.

وأوضح البرنامج أن المتغيرات تنقسم إلى مليون يورو حال الفوز بلقب الدوري الإسباني، و1.5 مليون مقابل الفوز بالكرة الذهبية، ومليون يورو إذا فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وارتبط هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد أكثر من مرة، وتردد أن الفريق الملكي قدّم عرضًا لضمه الصيف الماضي، لكن تشيلسي رفض العروض، كما أن هازارد نفسه تغزل في ريال مدريد أكثر من مرة.

وذكرت تقارير قبل أيام أن هازارد سينهي هذا الموسم مع تشيلسي، لكنه لن يقبل عروض البلوز لتجديد عقده، وسيطلب من إدارة النادي السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وبحسب تقارير فإن السعر المطلوب من أجل هازارد هو 100 مليون يورو، لكن النادي الملكي يأمل في تخفيض المبلغ بسبب تبقي عام واحد فقط في عقده.

وانتقل هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى تشيلسي صيف العام 2012 قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل للبلوز 101 هدف وصنع 85 في 327 مباراة حتى الآن، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 10 في 27 مباراة.