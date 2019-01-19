ماركا: تفاصيل اقتراب ريال مدريد من صفقة إدين هازارد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن ريال مدريد أصبح أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن ريال مدريد سيتعاقد مع هازارد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد، أن هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، لا يريد تعطيل مسيرة تشيلسي الموسم الحالي، برفض المغادرة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، لكنه سيرفض عروض البلوز لتجديد عقده، وسيوافق على الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

وتابعت ماركا :”منذ أن غادر كريستيانو رونالدو ملعب السانتياغو بيرنابيو، افتقد أبطال أوروبا نجمًًا للفريق على أرض الملعب، و خاب ظنهم في بعض اللاعبين الذين وضعوا ثقة فيهم بأن يعوضوا كريستيانو رونالدو”.

وبحسب الصحيفة “ظن فلورينتينو بيريز بأن أسينسيو، غاريث بيل وإيسكو سيكونون قادرين على تعويض النقص الذي خلّفه البرتغالي، لكن ذلك لم يحدث”.

ويتمسك هازارد باللعب لريال مدريد حيث رفض بالفعل عدة محاولات لتجديد عقده مع ناديه تشيلسي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2020″.

ويدرك تشيلسي تمامًا رغبة هازارد بالانتقال لنادي حلمه ريال مدريد، لذلك سيضطر للتفاوض مع النادي الإسباني نهاية هذا الموسم.

وبحسب تقارير فإن السعر المطلوب من أجل هازارد هو 100 مليون يورو، لكن النادي الملكي يأمل في تخفيض المبلغ بسبب تبقي عام واحد فقط في عقده”.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم قوي لتعزيز الشق الهجومي، بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وتألق هازارد مع منتخب بلاده بلجيكا في كأس العالم 2018 الصيف الماضي في روسيا، ما جعل ريال مدريد يرغب أكثر في التعاقد معه، كما أن هازارد أيضًا عبّر أكثر من مرة عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وانتقل هازارد إلى تشيلسي صيف العام 2012 قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل للبلوز 101 هدفًا وصنع 85 في 327 مباراة حتى الآن، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 10 في 27 مباراة.