لاعب لنادٍ بالدوري الممتاز على متن طائرة مفقودة فوق القنال الإنجليزي

قالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي في وقت متأخر أمس الإثنين، لكن لم يتسنَ لها تأكيد وجود إيميليانو سالا لاعب فريق كارديف سيتي لكرة القدم على متن الطائرة.

ومشط خفر السواحل البريطاني والفرنسي المياه قبالة جزيرة جيرنسي اليوم الثلاثاء، بحثًا عن الطائرة ذات المحرك الواحد بعد أن اختفت وهي في طريقها من نانت في غرب فرنسا إلى مدينة كارديف في ويلز.

وأرسلت قوارب النجاة وطائرات الهليكوبتر لكن تم وقف البحث بعد 4 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، واستأنفت فرق البحث العمل صباح اليوم الثلاثاء.

كانت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية ذكرت أن الطائرة تقل مهاجم فريق نانت السابق الذي وقّع للنادي الويلزي هذا الأسبوع في اتفاق بلغت قيمته نحو 17 مليون يورو.

وذكر خفر السواحل البريطاني في بيان أنه يقدم يد العون لخفر السواحل في جزيرة جيرنسي للبحث عن طائرة خفيفة فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال، لكن لم يتم العثور على الطائرة بعد.

وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.

وكان سالا أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا، وهو أغلى صفقة في تاريخ كارديف سيتي بقيمة 17 مليون يورو.

وسجل سالا 12 هدفا في 19 مباراة مع نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم قبل الانتقال إلى كارديف هذا الاسبوع.