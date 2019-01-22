بول بوغبا يريد تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

يريد النجم الفرنسي بول بوغبا تجديد عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لينهي التكهنات التي أشارت إلى رحيله عن أولد ترافورد، خلال تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن بوغبا على استعداد لتوقيع عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، على أن يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وغادر بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعود العام 2016، مقابل 94 مليون جنيه إسترليني.

وتردد الصيف الماضي أن بوغبا غير راضٍ عن موقفه في مانشستر يونايتد، وأنه يريد الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي سعى للتعاقد معه، كما ارتبط بالعودة إلى يوفنتوس، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت كل العروض.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو السبب الأول في رغبة بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد، بعد توتر العلاقة بينهما، لكن بوغبا تألق بشكل لافت منذ إقالة مورينيو، ويفكر الآن في تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وأضافت صحيفة “صن” أن بوغبا يريد الجلوس مع إدارة مانشستر يونايتد، للموافقة على تمديد عقده بشروط محسنة، رغم تبقي عامين ونصف العام على نهاية عقده.

وسجل بوغبا 5 أهداف، وساعد في فوز مانشستر يونايتد 7 مباريات متتالية تحت قيادة أولي جونار سولسكيار، الذي جاء بعد جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: “وكيل بول بوغبا مستعد لإنهاء المشاكل التي واجهها مع النادي خلال الأشهر القليلة الماضية”.