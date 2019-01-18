بوغبا يشيد بمدربه سولشاير لإحياء هجوم مانشستر يونايتد

قال لاعب الوسط، بول بوغبا، إن مانشستر يونايتد أعاد اكتشاف قوته الهجومية تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير.

وتولى سولشاير المسؤولية خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول وحقق أنجح بداية لأي مدرب في تاريخ النادي حيث فاز في أول ست مباريات له في كل المسابقات.

وتخلى سولشاير، البالغ من العمر 45 عامًا، عن الأسلوب الدفاعي الذي كان يفضله سلفه مورينيو وحاول تطبيق طريقة اللعب السلسة التي كانت من العلامات المميزة لأنجح فترات النادي مع المدرب أليكس فيرغسون.

وأبلغ بوغبا شبكة “سكاي” الرياضية قبل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، غدا السبت، أمام برايتون آند هوف ألبيون: “بالطريقة التي نلعب بها نستحوذ أكثر على الكرة. نعرف أكثر متى وكيف نهاجم”.

وتابع: “لدينا أكثر من طريقة وخطة للعبة. يجعل ذلك مهمتنا سهلة”.

ومنح سولشاير لاعبه بوغبا، الذي كان يطلب منه مورينيو القيام بدور لاعب الوسط المدافع الغريب عليه، حرية أكبر في التقدم للأمام ورد الجميل لمدربه الجديد بتسجيل أربعة أهداف وصناعة أربعة في آخر خمس مباريات.

وأشاد بوغبا أيضًا بزميله الحارس المتألق ديفيد دي خيا.

وقال: “إنه واحد من أفضل الحراس في العالم إن لم يكن الأفضل وعندما نحتاجه نجده”.