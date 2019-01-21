سولسكيار قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. راشفورد في نفس مستوى كريستيانو رونالدو وروني

قال أولي جونار سولسكيار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن مهاجمه ماركوس راشفورد يظهر نضجًا يفوق عمره، ومن الممكن أن يصبح لاعبًا من “الطراز الأول” مثل كريستيانو رونالدو وواين روني.

وهز راشفورد الشباك في الفوز 2/1 على برايتون، في الدوري، السبت الماضي، ليرفع إجمالي رصيده من الأهداف إلى 41 هدفًا في 150 مباراة منذ أول ظهور له في 2016.

وأحرز روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد 253 هدفًا، منها 59 في أول 150 مباراة، بينما أحرز رونالدو 31 هدفًا في أول 150 مباراة.

وقال سولسكيار، إن راشفورد يشبه هذا الثنائي في نفس هذه المرحلة من مسيرتهما الكروية.

وقال سولسكيار للصحفيين عندما عرضت عليه هذه المقارنات: “بالتأكيد يمكنه أن يصبح لاعبًا من الطراز الأول. عمره 21 عامًا فقط، لكنه يبدو أكثر نضجًا في بعض الأحيان”.

“أسلوبه في العمل خلال الأسبوع رائع، فهو يتدرب كثيرًا. لا يمكنك أن تسبب له إحباطًا. يسعدني العمل معه”.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع آرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة المقبل، قبل أن يواجه بيرنلي في الدوري في 29 يناير.