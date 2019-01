رسميًا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد سكوت مكتوميناي (فيديو وصور)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، رسميًا، تمديد عقد لاعبه سكوت مكتوميناي، حتى العام 2023.

وقال مانشستر يونايتد في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “يسرنا أن نعلن أن سكوت مكتوميناي قد مدد عقده مع الفريق حتى يونيو 2023، مع خيار التوقيع لمدة عام آخر”.

ونقل موقع مانشستر يونايتد عن مكتوميناي قوله: “مانشستر يونايتد كان حياتي منذ أن كنت في الخامسة من عمره، وألعب مع النادي الذي دعمته دائمًا، هذا كل ما أردت القيام به”.

وأضاف مكتوميناي: “ما زلت صغيرًا وأنا أتعلم طوال الوقت من المدير وطاقم التدريب الخاص ومن اللاعبين العالميين في الفريق”.

وأردف الأسكتلندي: “لا أستطيع الانتظار لمواصلة تقدمي في هذا النادي الرائع”.

من جهته، قال المدرب النرويجي أولي جونار سولسكيار، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد: “لقد كان مكتوميناي مع النادي منذ سن مبكرة جدًا، تقدم من خلال صفوف الأكاديمية وحقق تقدمًا رائعًا في العامين الماضيين”.

وأضاف: “مكتوميناي لاعب وسط شاب ويتحسن باستمرار. إنه لاعب ذكي ويريد أن يتعلم طوال الوقت”.

“يسعدني أن يوقّع عقدًا جديدًا ولا شك في أن لديه مستقبلًا مشرقًا أمامه”.

ولعب مكتوميناي، البالغ من العمر 22 عامًا، مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد 33 مباراة، بينها 8 الموسم الحالي

— Manchester United (@ManUtd) ٢١ يناير ٢٠١٩