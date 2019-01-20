مانشستر سيتي يواصل أرقامه الهجومية المرعبة في موسم 2018/2019

واصل مانشستر سيتي أرقامه الهجومية المرعبة في الموسم الحالي 2018/2019، بعد الفوز على هيديرسفيلد، الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي دانيلو هدفًا في الشوط الأول، قبل أن يحرز رحيم سترلينغ، وليروي سانيه هدفين ليفوز مانشستر سيتي 3/0.

وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يسجل 100 هدف له في الموسم الحالي في جميع المسابقات.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات فإن مانشستر سيتي أصبح أول فريق في إنجلترا بالدرجات الأربعة للدوري، يصل إلى 100 هدف بالموسم الحالي في جميع المسابقات، متفوقًا على أقرب منافسيه بـ27 هدفًا.

بينما أوضحت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن مانشستر سيتي هو أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي)، يصل إلى إحراز 100 هدف في جميع المسابقات.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.